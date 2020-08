Maltempo, Siracusano (FI): “a Messina situazione critica, aiuti concreti e immediati dal governo”

8 Agosto 2020 17:30

Maltempo a Messina, Siracusano (FI): “faccio un appello al governo affinché arrivino aiuti concreti e immediati già nelle prossime ore”

“Da Messina arrivano immagini impressionanti. Un violentissimo temporale ha colpito la mia città, causando allagamenti, frane, smottamenti. Alcune strade sono state chiuse e in queste ore i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono a lavoro per tentare di ripristinare un minimo di normalità“. E’ quanto scrive in una nota Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. “Particolarmente complicata la situazione delle numerose baraccopoli che insistono in alcuni quartieri, e per le quali da inizio legislatura stiamo lavorando in Parlamento al fine di risolvere una volta per tutte questo scempio. Tante famiglie messinesi in questo momento si trovano con il fango e le fogne in casa: una cosa non più tollerabile. Alla ripresa dei lavori bisognerà correre per approvare al più presto la proposta di legge per cancellarle definitivamente. Voglio manifestare la mia vicinanza e il mio affetto a tutta popolazione e al sindaco della città, Cateno De Luca, in campo come sempre per aiutare i suoi concittadini. Faccio un appello al governo affinché arrivino aiuti concreti e immediati già nelle prossime ore”, conclude la nota.