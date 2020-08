Maltempo a Messina, più di 25 richieste di intervento ai Vigili del Fuoco per allagamento: particolarmente colpita l’area di Ganzirri [FOTO E VIDEO]

7 Agosto 2020 16:52

Messina. A causa delle forti piogge di questa mattina numerose aree della città hanno subito importanti allagamenti, crisi nell’area di Ganzirri

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina stanno operando su varie zone del territorio messinese per contrastare gli allagamenti che si sono creati in città a causa dei forti temporali di questa mattina. Particolarmente intensa l’attività nell’area di Ganzirri dove le piogge hanno prodotto allagamenti particolarmente importanti con conseguenti disagi sia per i residenti che per il transito veicolare.

La squadra sta operando utilizzando le motopompe idrovore trasportate su carrello agganciato al PICK-UP attrezzato per questo tipo di rischio acquatico. Sei fino ad ora gli interventi conclusi e 20 sono ancora in coda.