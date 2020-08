Maglie Reggina 2020/21, a breve disponibili allo store: le ultime novità

18 Agosto 2020 11:33

Il prototipo realizzato da Macron corrisponde al progetto realizzato dalla Reggina: nei prossimi giorni saranno prodotte le maglie ufficiali per la stagione 2020/21

La Reggina lavora su tutti i fronti per farsi trovare pronta per l’inizio del campionato di Serie B 2020/2021. Non solo la squadra in ritiro al Sant’Agata, anche dal punto di vista societario si lavora senza trascurare nessun dettaglio. Novità riguardano le maglie ufficiali: secondo quanto riferito ai microfoni della Tv ufficiale dal responsabile della comunicazione Giuseppe Praticò, la Macron in questi giorni ha inviato il prototipo della divisa da gioco per l’ultima valutazione da parte della dirigenza. Il prototipo e le tonalità del colore corrispondono al progetto ideato dalla Reggina, quindi è stato restituito all’azienda emiliana per iniziare con la realizzazione. Come annunciato qualche giorno fa, le prime maglie saranno prodotte nel giro di 7-10 giorni e quindi disponibili per la fine del mese di agosto. Successivamente la società fornirà i dettagli ai propri tifosi e annuncerà l’inizio della vendita dei prodotti presso l’official store di Piazza Duomo.