Lunghissime code agli imbarcaderi di Villa San Giovanni: viaggiatori costretti a passare la notte in macchina, traffico in tilt anche verso Reggio

9 Agosto 2020 14:00

Le lunghissime code che si stanno verificando in questi giorni agli imbarcaderi di Villa San Giovanni hanno costretto migliaia tra automobilisti ed autotrasportatori a passare la notte in auto in attesa del traghetto

È da circa 3 giorni che l’intenso traffico dovuto ai moltissimi viaggiatori che stanno raggiungendo la Sicilia con l’approssimarsi del ferragosto sta causando disagi alla viabilità senza precedenti. Dagli iniziali 180 minuti necessari lo scorso venerdì 7 per raggiungere gli imbarchi si è passati alle oltre 6 ore con migliaia tra automobilisti ed autotrasportatori costretti a passare la notte sui loro mezzi in attesa di raggiungere i traghetti.

In tilt anche la circolazione locale, una situazione che non ha precedenti nel recente passato che vede anche la SS18 Tirrena Inferiore tra Scilla e Santa Trada completamente paralizzata con conseguenti enormi disagi per i regini che necessitano di spostarsi all’interno della provincia