Locri: donazione di sangue, successo per l’iniziativa di Esercito e Avis [FOTO]

5 Agosto 2020 16:44

Locri: conferenza stampa a conclusione delle giornate di donazione sangue effettuate su tutte le province calabresi che ha visto donare in modo massivo il personale impiegato per l’esigenza Strade Sicure

Si è svolta presso la sede dell’AVIS comunale di Locri alla presenza della Presidente Marina Leone, del delegato AVIS regionale, del Comandante del Raggruppamento Calabria e del Comandante del Gruppo Tattico Calabria, la conferenza stampa a conclusione delle giornate di donazione sangue effettuate su tutte le province calabresi che ha visto donare in modo massivo il personale impiegato per l’esigenza Strade Sicure. La Signora Leone ha ringraziato l’Esercito e il Comandante del Raggruppamento per quanto dimostrato dai suoi uomini evidenziando il connubio esistente tra il servizio prestato e il concetto di solidarietà.