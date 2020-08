L’Anci Sicilia sollecita i sindaci ad incentivare la cultura della donazione di sangue

10 Agosto 2020 21:00

Leoluca Orlando: “Il nostro ringraziamento va a tutte le Associazioni impegnate nel settore”

L’ANCI Sicilia fa un appello alla donazione di sangue prima di andare in ferie e sollecita i sindaci siciliani ad incentivare la cultura della donazione tra i propri concittadini, soprattutto nel periodo estivo, quando l’emergenza sangue rischia di diventare insostenibile.

“E’ necessario favorire e promuovere lo sviluppo di azioni volte alla crescita della cultura della donazione in particolare tra le giovani generazioni, quale atto importante di solidarietà”. Hanno dichiarato Leoluca Orlando e Mario Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia

“Malgrado il continuo impegno abbiamo, purtroppo, assistito, in questi mesi, a un sensibile calo delle donazioni a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e nonostante ci siano stati meno interventi chirurgici – continuano Orlando e Alvano – il rischio è che le donazioni si esauriscano ulteriormente a causa delle ferie estive, con inevitabili e conseguenti disagi per un gran numero di pazienti con patologie gravi che necessitano di continue trasfusioni. E’ per questo, quindi, che facciamo appello a tutti gli amministratori siciliani – continuano Orlando e Alvano -.affinché si adoperino in una proficua campagna di sensibilizzazione e utilizzino tutti gli strumenti di comunicazione e informazione utili ad incentivare la donazione di sangue, nel totale rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid”.

“Donare il proprio sangue è certamente uno dei più significativi fra gli atti di solidarietà che può realizzare un cittadino e d’altro canto accrescere la cultura della donazione in una comunità può rappresentare una delle azioni di maggior valore che ogni amministratore possa fare”. Aggiunge il presidente Orlando –

“Vogliamo rivolgere il nostro sentito ringraziamento a tutte le associazioni – conclude Orlando -che con il proprio impegno rendono possibile che il gesto di solidarietà di tanti cittadini si trasformi in uno strumento a tutela della salute pubblica nei 390 comuni dell’Isola”.