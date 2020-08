2 Agosto 2020 16:14

L’Akademia presenta la nuova schiacciatrice, ecco Alessandra Marino: “Pronta a dare il massimo ad ogni partita”

Alessandra Marino, catanese classe 1996, è la nuova schiacciatrice dell’Akademia Sant’Anna. Cresciuta nel Team Volley, ha affrontato nel 2015/16 il primo campionato di serie B2 con la Pallavolo Sicilia, per poi passare l’anno successivo nelle fila del Planet Pedara, ottenendo la promozione in B1. Nelle ultime due stagioni è stata protagonista con la maglia dell’Amando Santa Teresa. “Non è mai facile andar via da Santa Teresa – afferma Alessandra Marino – ma quello dell’Akademia mi è sembrato un progetto interessante e soprattutto che non si limitata solamente ad una stagione ma guarda al futuro in modo importante. Il derby per me sarà una festa dello sport”. Un campionato, quello che affronterà con l’Akademia, che conosce bene per averlo giocato lo scorso anno. “Sicuramente la B1 è un campionato impegnativo. Posso dire con certezza, dato che conosco molte ragazze, che cercheremo di dare il massimo ad ogni partita ed entusiasmare la piazza di Messina”. In panchina troverà un allenatore di grande esperienza come Nino Gagliardi. “Non lo conosco personalmente ma ci siamo sempre sentiti telefonicamente e ci siamo confrontati su tutto. È emersa, da entrambe le parti, una grandissima voglia di iniziare a lavorare in palestra”.