La ASD Bovalinese: raggiunto l’accordo con il centrocampista Michele Grillo

8 Agosto 2020

La ASD Bovalinese 1911 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista, classe ’87, Michele Grillo. Michele, ha militato nelle ultime due stagioni tra le fila dell’ASD San Luca 1961 dove ha vinto il campionato di Promozione 2018/2019, Eccellenza 2019/20 e la Coppa Italia 2019/20. Per undici stagioni ha indossato la maglia della Bovalinese 1911, collezionando 209 presenze e 39 gol, vincendo il campionato di Promozione 2004/05 e il campionato di Prima Categoria 2016/17, nella sua ultima stagione in amaranto ha vinto i playoff del girone B di Promozione 2017/18 e disputato la finale playoff di Promozione persa ai supplementari contro l’Olympic Rossanese. Ha vestito anche le casacche di Bianco, Gioiosa Jonica e Africo in Promozione. Michele Grillo da oggi è di nuovo un calciatore della ASD Bovalinese 1911