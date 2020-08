Joe T Vannelli mixa nella leggenda di Scilla e Cariddi: dal terrazzo del Castello Aragonese un regalo enorme per Reggio Calabria [FOTO e VIDEO]

27 Agosto 2020 23:12

Stasera a Reggio Calabria l’esibizione mozzafiato di Joe T Vannelli sul terrazzo del Castello Aragonese

Ha mixato da solo, senza pubblico, sul terrazzo del Castello Aragonese di Reggio Calabria il famoso DJ e produttore musicale Joe T Vannelli, che ha toccato la città calabrese dello Stretto nel suo particolarissimo tour post-Covid per far capire quant’è importante il pubblico e la presenza degli spettatori in ogni evento di musica. Ha mixato in uno scenario leggendario Joe T Vannelli, sul bellissimo panorama dello Stretto di Messina, dove si perdono nell’epica le leggende di Scilla & Cariddi a Nord della costa dei Ciclopi a Sud, con l’Etna fumante da fare da sfondo a un momento di musica dance particolarmente suggestivo e affascinante.

Ma soprattutto ha fatto un regalo enorme a Reggio Calabria: oltre 92.000 visualizzazioni in appena 4 ore, 4.200 Mi Piace e 700 Condivisioni per l’inedito concerto che ha lasciato ampi spazi al bellissimo panorama incantevole di Reggio Calabria, a cui faranno seguito le spettacolari immagini realizzate dall’alto con il drone da lui stesso manovrato.