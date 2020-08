Inps: De Maria (Pd), ‘deputati con bonus solo punta iceberg’

9 Agosto 2020 19:26

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “è davvero avvilente per le istituzioni che 5 deputati abbiano richiesto il bonus, destinato ad autonomi e partite Iva per l’emergenza Covid. Ha ragione il presidente Fico: devono chiedere scusa e restituire quanto ricevuto. Questa però è solo la punta di in iceberg. Nella emergenza della pandemia tanti che non ne avevano bisogno e hanno redditi anche molto alti hanno chiesto il bonus. Occorre valutare di limitare l’uso di questo tipo di bonus in relazione al reddito e alla effettiva necessità”. Lo afferma Andrea De Maria, deputato del Pd e segretario di presidenza della Camera.