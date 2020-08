Incidente allo svincolo di Messina centro: auto ribaltata per il forte impatto [FOTO]

7 Agosto 2020 10:58

Messina. Intorno alle 5 di questa mattina, allo svincolo di Messina centro, una donna ha perso il controllo della sua auto per cause ancora ignote andando a sbattere con una violenza tale da ribaltare il mezzo

Questa mattina, intorno alle ore 5, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale autonomo avvenuto nel tratto autostradale Messina-Palermo nei pressi dello svincolo di Messina centro al km 6.77, che ha visto coinvolta solo la conducente.

L’auto si è ribaltata per il forte impatto. Non si conoscono ancora le cause del sinistro. Gli operatori dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con l’autopompa serbatoio (APS), hanno appreso che la conducente era già affidata alle cure del personale del 118.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura prima di consegnarla al personale del soccorso stradale e gli addetti alla manutenzione hanno provveduto a bonificare il tratto autostradale interessato. Sul posto anche gli agenti della Polstrada.