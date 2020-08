7 Agosto 2020 11:26

Terribile incidente stradale sull’A2 in Calabria: un uomo di 33 anni è morto in un sinistro avvenuto tra gli svincoli di Cosenza e Rende

Un tragico incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto all’alba di oggi sull’Autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Cosenza e Rende. Nell’impatto tra due auto, è morto un giovane di 33 anni. Sul posto i medici del 118 e gli agenti di Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro.

Foto di repertorio