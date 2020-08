Quad precipita in un burrone in Sila, feriti due turisti

16 Agosto 2020 21:40

Incidente in Sila: quad precipita in un burrone, feriti due turisti. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del sinistro

Grave incidente in Sila dove un quad, per cause ancora in corso di accertamento, è finito in un burrone provocando il ferimento di una coppia di turisti in vacanza a Villaggio Palumbo. Immediatamente allarmati i soccorsi, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno recuperato la donna ferita e affidata alle cure del personale medico del Suem 118. L’uomo, invece, è stato stato recuperato e trasferito nell’ospedale di Catanzaro con l’elisoccorso. I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare i motivi del sinistro.

Foto di repertorio