Messina, incidente stradale nella notte: scontro tra due auto e una moto, due ambulanze sul posto [FOTO]

31 Agosto 2020 00:47

Messina: l’incidente si è verificato intorno alle 21

I Vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando di Messina sono intervenuti intorno alle 21 per un incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e due autovetture. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze ma solo molto spavento e qualche ferito. Sul posto la squadra, arrivata tempestivamente con AUTOPOMPA SERBATOIO (APS) e PICK-UP attrezzato, è intervenuta solamente per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e bonificare tutta l’area circostante poichè le persone coinvolte erano già sotto le cure del personale medico giunto sul posto con due ambulanze. Il sinistro è avvenuto sulla strada statale 113 all’altezza della località Piano Torre. I Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle 23.30.