Messina: vasto incendio nel territorio di Piraino, sul posto i Vigili del Fuoco [FOTO]

29 Agosto 2020 23:36

Messina: nella serata di oggi i Vigili del fuoco sono impegnati per combattere un vasto incendio che si è sviluppato nel territorio del comune di Piraino, nella scarpata al di sotto del centro storico della cittadina

Nella serata di oggi i Vigili del fuoco sono impegnati per combattere un vasto incendio che si è sviluppato nel territorio del comune di Piraino, nella scarpata al di sotto del centro storico della cittadina. Sul posto sono impegnate due squadre provenienti dai distaccamenti VF di Patti e S. Agata di Militello e gli uomini della Forestale di Sant’Angelo di Brolo. Sembrerebbe che il rogo si sia scatenato in due punti diversi e che stia interessando, almeno al momento, zone dove ci sarebbero solo sterpaglie. Non ci sarebbe, dunque, pericolo per abitazioni o persone. Intanto le squadre di soccorso sono ancora a lavoro con Autopompa serbatoio e Pick-Up con modulo antincendio, per tentare di domare le fiamme, poiché il fronte di fuoco è molto vasto.