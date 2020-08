15 Agosto 2020 11:36

Caos incendi: roghi in Sicilia, le fiamme hanno minacciato abitazioni e alcuni residenti sono scappati nella notte

Caos incendi nella notte in Sicilia dove, nel palermitano, alcuni cittadini per paura hanno abbandonato le case. La situazione più complessa si è verificata a San Martino delle Scale nel Villaggio Montano. Un canadair proveniente da Trapani e due elicotteri di base a Boccadifalco sono impegnati dalle prime ore dell’alba. Altri incendi sono divampati nella zona di Partinico, Misilmeri e Termini Imerese. Ma in questi casi nessun pericolo per la popolazione.