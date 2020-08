Vasti incendi in Calabria, in azione i Vigili del Fuoco

21 Agosto 2020 21:38

Incendi Calabria: i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere due vasti incendi di vegetazione a Conflenti e a Prisa Gizzeria, in provincia di Catanzaro

Due vasti incendi sono divampati in Calabria. I vigili del fuoco sono al lavoro sia a Conflenti che a Prisa Gizzeria, in provincia di Catanzaro. Nel primo caso sono al lavoro un Canadair e squadre a terra. In località Presa Gizzeria l’incendio di bosco è fronteggiato da due Canadair e un elicottero in supporto alle squadre dei Vigili del fuoco e dei volontari.