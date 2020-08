Illecito Picerno-Bitonto, la richiesta della Procura: pesante sanzione per i due club

31 Agosto 2020 13:19

Calcioscommesse, trema la Serie C: la Procura Federale ha chiesto l’esclusione di Picerno e Bitonto dal prossimo campionato

Prime indiscrezioni giungono in merito alla presunta combine Picerno-Bitonto, gara giocata il 5 maggio 2019 e valida per l’ultima giornata del Girone H della Serie D, terminata con la vittoria dei lucani per 2-0. La Procura della Figc avrebbe chiesto l’esclusione dal campionato di Serie C 2020/2021 per i due club oltre a 1 punto di penalizzazione al Potenza. Provvedimenti anche per i tesserati: 2 anni di squalifica e 10.000 euro di ammenda ad Anaclerio; 1 anno e 8 mesi di squalifica e 15.000 euro di ammenda ai calciatori Patierno, Picci e Montrone; 5 anni di squalifica e preclusione a Vincenzo De Santis, all’epoca ds del Potenza, Nicola De Santis, Francesco Rossiello (presidente Bitonto) ed Enzo Mitro (dg del Picerno). Costituiti come terzi Rende, Foggia e Audace Cerignola.