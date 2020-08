“Il terzo anno in Aspromonte”: ospiti il Ministro Provenzano ed il presidente Autelitano

19 Agosto 2020 17:32

L’appuntamento è per domani, giovedì 20 agosto, sotto le querce secolari del Rifugio Carrà, ad Africo Antica, dove si terrà la manifestazione “Il terzo anno in Aspromonte”. La manifestazione è stato organizzata dai ragazzi dell’Associazione “Insieme per Africo”, con il supporto dei tanti artisti e scrittori che in questi anni hanno avuto modo di conoscere il borgo antico di Africo: un luogo incastonato nelle rocce, nel centro del massiccio aspromontano, un luogo suggestivo che incentiva il confronto e fa nascere sinergie. È la casa di chi ha a cuore le sorti della nostra montagna e della nostra terra e che ha voglia di dare il suo contributo all’elaborazione di uno, o di tanti progetti condivisibili. Domani si parlerà inevitabilmente di Sud, di futuro economico, sociale, culturale, e tutti i partecipanti aspromontani e non, esporranno la loro visione. Si partirà alle ore 9.00 dal campo sportivo di Bova marina, per raggiungere il dopo circa un’ora. Ai dibattiti interverranno anche Leo Autelitano, presidente del Parco nazionale d’Aspromonte, e Peppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale. La giornata sarà dedicata a due artisti di Africo: Pasquale Favasuli e don Ciccillo Favasuli. Chiuderà la serie di eventi il musicista Paolo Sofia.