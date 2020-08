Giovanni Verduci a StrettoWeb: “nessuna intenzione di candidarmi a Sindaco di Reggio, onorato di guidare Motta San Giovanni”

2 Agosto 2020 17:10

Elezioni Comunali Reggio Calabria, il Sindaco di Motta San Giovanni Giovanni Verduci scrive a StrettoWeb e smentisce l’ipotesi di una sua candidatura a Sindaco del capoluogo

“Gentile Direttore,

ho letto l’articolo pubblicato su StrettoWeb relativo ad una mia possibile candidatura a sindaco di Reggio Calabria, nel ringraziarLa per le parole espresse nei mie confronti e per lo spazio che il suo giornale dedica puntualmente al territorio di Motta San Giovanni, devo tuttavia smentire la Sua ricostruzione di quanto avvenuto e, soprattutto, le conclusioni alle quali giunge.

Non sono, infatti, interessato ad una candidatura a Reggio Calabria, ho l’onore di essere sindaco di Motta San Giovanni e non ho mai pensato di interrompere in anticipo il mio mandato. Con gli assessori ed i consiglieri comunali, in alcuni casi anche con i gruppi di minoranza, stiamo seguendo un percorso che non vogliamo abbandonare nell’interesse della nostra comunità. Abbiamo raggiunto già importanti risultati e per i prossimi due anni puntiamo a ulteriori traguardi che cambieranno il volto del nostro territorio.

In questi giorni, dopo la Sua nota, ho ricevuto telefonate e messaggi che, non posso nasconderlo, mi hanno fatto molto piacere ma non mi hanno distratto da quello che è l’obiettivo del gruppo “La città che vogliamo”, la lista con la quale nel 2017 abbiamo vinto le elezioni comunali.

Con il sindaco Giuseppe Falcomatà, persona che stimo e con la quale abbiamo seguito interessanti progetti comuni ai nostri territori, ci siamo confrontati sul problema della viabilità, magari ci siamo fatti prendere la mano, io determinato a difendere l’interesse della mia comunità, Lui convinto a difendere l’operato della Città Metropolitana che, ripeto, a causa di una legge sbagliata, è molto limitata nella sua organizzazione e nella capacità di incidere in maniera determinante.

Nessun secondo scopo, nessun voler provare ad anticipare la campagna elettorale.

Le prossime elezioni di settembre rappresenteranno un momento molto importante per tutto il comprensorio metropolitano. È innegabile, infatti, che il comune di Reggio Calabria rappresenti comunque un autorevole e irrinunciabile interlocutore per tutti gli altri comuni.

Certo che non mancherà di riconoscere il giusto spazio a questa mia nota, nell’augurare una buona campagna elettorale ai tanti candidati e la migliore Amministrazione comunale possibile alla comunità reggina, invio cordiali saluti“.

Con queste parole, Giovanni Verduci – Sindaco Motta San Giovanni – scrive a StrettoWeb rispetto all’ipotesi, paventata nei giorni scorsi dal nostro giornale, di una sua possibile candidatura a Palazzo San Giorgio.