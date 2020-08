Terribile incidente al porto di Gioia Tauro, lavoratore muore schiacciato da un bus

19 Agosto 2020 13:01

Terribile incidente al porto di Gioia Tauro, lavoratore muore schiacciato durante la manutenzione di un autobus

Tragedia al Porto di Gioia Tauro dove un lavoratore è deceduto a causa di un’incidente nell’area manutenzione mezzi. L’uomo, che lavorava per una ditta esterna, sarebbe rimasto schiacciato durante la riparazione di un bus utilizzato per il trasporto dei lavoratori. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici, i quali hanno constatato il decesso dell’uomo.

Incidente mortale al Porto di Gioia Tauro, il cordoglio dell’Autorità portuale

L’Autorità portuale di Gioia Tauro, guidata dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, si unisce “alla famiglia Zito in questo particolare momento tragico. Nel manifestare profondo dolore, a nome dell’intera comunità portuale, il commissario Agostineli esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza nei confronti dei familiari e dei colleghi di D. Z., che questa mattina ha tragicamente perso la vita, a causa di un incidente all’interno dell’area portuale in concessione al terminalista Med Center Terminal Container. Nel contempo, gli uffici preposti dell’Ente hanno, immediatamente, attivato le procedure di controllo per verificare se siano state osservate tutte le misure di sicurezza in materia”. “E’ il secondo, e per certi versi sconcertante, incidente sul lavoro, che si verifica nel giro di un anno nel porto di Gioia Tauro. – ha dichiarato il commissario straordinario Andrea Agostinelli – Credo che la circostanza imponga una elementare riflessione, affinchè certe tragedie non si verifichino più, a maggior ragione nello stesso periodo in cui l’Azienda e tutte le sue Maestranze hanno dimostrato forte impegno e pieno rispetto delle norme anti covid-19. A tale proposito, faremo le valutazioni opportune nel momento in cui sarà chiara la dinamica dell’incidente, ma ricordo a me stesso che la sicurezza e il rispetto della vita umana hanno la priorità su tutto”.

La vicinanza del presidente Santelli alla famiglia dell’operaio morto nel porto di Gioia Tauro

“Sono profondamente dispiaciuta per il drammatico incidente di questa mattina nell’area portuale di Gioia Tauro, che ha portato all’improvvisa scomparsa di un giovanissimo operaio, impegnato nel suo quotidiano lavoro”. E’ quanto ha affermato Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. “Una tragedia che va ad allungare il lungo, silenzioso elenco delle morti bianche e ripropone ancora una volta il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla famiglia tutta la mia vicinanza”, conclude.

Incidente mortale al Porto di Gioia Tauro, l’Uiltrasporti proclama lo sciopero

Uiltrasporti, alla luce dell’evento occorso presso la Medcenter Container Terminal, “dove siamo a registrare una tragedia che investe una famiglia intera — a cui va tutto il nostro cordoglio e il nostro concreto sostegno — e un luogo di lavoro dove un accadimenti negativo come questo non si sarebbe mai dovuto verificare. Il Porto è una grande famiglia composta da colori e divise diverse, ma che con la stessa e grande dignità sono stati e sono i promotori di una sana economia. Come O.S. ci facciamo promotori di qualsiasi azione volta ad impedire che questi incidenti si possano ripetere, pertanto con la presente si proclama lo sciopero per tutte le aziende dell’area Porto di Gioia Tauro con la seguente modalità : 2 ore ogni fine turno per la giornata del 20 agosto”.

Incidente mortale al Porto di Gioia Tauro, l’Ugl: “basta con i morti sul lavoro”

Un operaio meccanico, dipendente di una ditta di manutenzione, è morto stamani a Gioia Tauro, nell’area interna ai terminal container. Il lavoratore deceduto prestava attività alle dipendenze di una ditta che era impegnata alla riparazione di un pullman in utilizzo ai portuali dello scalo calabrese e, durante una fatale manovra, è rimasto schiacciato da un pullman che non si è accorto della sua presenza, passando sul malcapitato, con dinamiche ancora da accertare. “La nostra Confederazione – scrive in una nota l’Ugl– esprime dolore e cordoglio alla famiglia del lavoratore e si stringe attorno all’intero comprensorio gioiese. Ciò che mortifica, indigna ed appare di una gravità inaudita ed inaccettabile, è il dovere registrare ancora casi di morti sul lavoro, vittime di un assurdo epilogo di una vita spesa al servizio della propria comunità . Come Ugl Calabria, diciamo “basta morti bianche, si lavora per vivere e non per morire ! ” unione generale del lavoro della Calabria”.