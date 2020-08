Coronavirus: quarantena obbligatoria per una cittadina di Gioia Tauro, è entrata in contatto con una persona positiva al Covid-19

23 Agosto 2020 18:11

Coronavirus, il sindaco di Gioia Tauro: “abbiamo messo in quarantena domiciliare obbligatoria una nostra concittadina che è stata in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19”

“Di concerto con il Dipartimento di prevenzione, abbiamo messo in quarantena domiciliare obbligatoria una nostra concittadina che è stata in contatto con una persona risultata positiva al covid-19. È stato già richiesto il tampone”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, il sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio. “Vi terremo informati sull’esito del tampone perché essere stati potenzialmente a contatto non significa essere positivi. Vi raccomandiamo il rispetto delle tre regole fondamentali di prevenzione: mantenere il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e di lavarsi spesso le mani. Uniti si vince! Ce la faremo perché non ci siamo mai arresi“, conclude.