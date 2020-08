Gestire il parco macchine da remoto

26 Agosto 2020 11:06

Molte aziende possiedono un ampio parco veicoli, che comprende sia automobili utilizzate dagli agenti commerciali, sia veicoli più grandi, come ad esempio quelli utilizzati per i trasporti

Grazie alle nuove tecnologie oggi è possibile gestire un intero parco macchine da remoto; per verificare la posizione di ogni singolo veicolo, o per sfruttare un tachigrafo digitale, ma non solo.

Come si gestiscono i veicoli da remoto

Oggi esistono aziende che offrono tutti gli strumenti necessari alla gestione di un intero parco veicoli, indipendentemente dal tipo di mezzi da gestire. Per farlo si utilizzano appositi tablet con GPS, da posizionare sul singolo veicolo, oltre alle App che permettono il controllo e l’organizzazione degli stessi. Ogni attività imprenditoriale potrà trovare il sistema di gestione che meglio si adatta alle proprie esigenze, considerando non solo il semplice controllo del posizionamento dei veicoli. Sono infatti disponibili anche prodotti innovativi, come ad esempio consigli ai conducenti, per una guida sicura ma anche più ecocompatibile. Così come suggerimenti sui tragitti migliori da effettuare nel corso del singolo viaggio. Questi sistemi per la gestione possono anche essere integrati ad applicazioni già usate in azienda, per rendere l’uso del nuovo sistema più semplice e meno impegnativo.

Cosa fa per l’azienda

Avere un sistema di gestione del parco macchine consente di ottenere alcuni vantaggi molto interessanti. I principali riguardano l’ottimizzazione dei tempi e dei consumi. Attraverso l’utilizzo di un singolo terminale, su cui è possibile visualizzare i dati che riguardano tuti i veicoli, chi gestisce il parco veicoli può visualizzare grafici che mostrano il miglioramento dei consumi nel corso del tempo. Oltre a questo è possibile ridurre le tempistiche delle consegne, o degli spostamenti degli agenti di commercio. Le applicazioni oggi disponibili permettono infatti di studiare al meglio il tragitto da compiere nel corso del turno lavorativo, considerando le varie mete da raggiungere.

Più sicurezza e meno inquinamento

Non solo, esistono applicazioni che offrono costantemente consigli al conducente, in modo da ridurre i consumi, ma anche di avere una guida più sicura. Con il passare del tempo si aiutano i conducenti a guidare con maggiore responsabilità: la consapevolezza di un possibile controllo rende tutti molto più attenti e affidabili. I consumi diminuiscono in modo quasi automatico, così come eventuali sanzioni causate dalle infrazioni sulla strada, o eventuali spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, che sono usati in modo adeguato.

Controllare i dipendenti

Il concetto di controllo si può considerare in due modi differenti. In prima istanza è chiaro che avere un contatto GPS con il veicolo dell’azienda permette di valutare la posizione del singolo veicolo, ma anche lo stile di guida del conducente, il tempo trascorso in pausa presso ogni meta toccata e così via. È anche vero però che queste informazioni permettono di organizzare al meglio la giornata del conducente, valutando eventuali tempi morti o soste non completamente utili ed eliminandole dal singolo tragitto. La posizione del singolo veicolo è disponibile in tempo reale sulla mappa, in modo da poter comprendere effettivamente quale sia il luogo in cui si trova. Successive valutazioni consentiranno di limitare le soste non utili.