Gelmini innamorata dello Stretto di Messina: “Italia paese meraviglioso, dobbiamo esserne orgogliosi” [FOTO]

15 Agosto 2020 12:21

Mariastella Gelmini ha pubblicato sui social una foto dello splendido scenario paesaggistico che caratterizza lo Stretto di Messina

Ne è totalmente innamorata e i post spesso e volentieri pubblica sui propri canali social lo dimostrano. Mariastella Gelmini adora il panorama dello Stretto di Messina e per il ponte di Ferragosto ha scelto di trascorrere in questo posto le sue ore di relax. “Oggi tra la Sicilia e la Calabria, tra isola e penisola: è l’incantevole scenario dello stretto di Messina. Viviamo in un Paese meraviglioso e dobbiamo esserne orgogliosi. Buon Ferragosto a tutti”, scrive su Facebook il Capogruppo di Forza Italia alla Camera. Frasi accompagnate da una foto che mostra lo spettacolare paesaggio del territorio.