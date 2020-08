Gelato Cesare, ecco un’altra super novità estiva: arriva il gusto Mojito di Reggio Calabria [FOTO]

11 Agosto 2020 10:39

Gelato Cesare ha una nuova sorpresa: disponibile il nuovo gusto Mojito di Reggio Calabria, fatto esclusivamente con prodotti locali

Si scrive estate, si legge Mojito. Da oggi non solo in un cocktail bar, ma i più golosi potranno trovarlo come gusto, magari, del proprio cono presso Gelato Cesare, il chioschetto verde più famoso d’Italia. Menta, Lime, Rum e zucchero di canna sono diventati gli ingredienti ideali per dare il via ad una stagione estiva perfetta. La storia del Mojito è confusa e incerta, sicuramente era uno dei cocktail preferiti da Ernest Hemingway, ma la particolarità sta nel fatto che lo scrittore raccontava la storia di questo drink nei locali che frequentava, scrivendone alcuni passaggi proprio mentre lo stava sorseggiando nel suo bar preferito dell’Havana: la Bodeguita del Medio. Sicuramente oggi avrebbe i gran lunga apprezzato la versione preparata dal reggino Davide Destefano gelateria Cesare, che utilizza il Bergamotto di Reggio Calabria in sostituzione del Lime e una particolarissima Menta al Bergamotto al posto dell’Hierba Buena (la Menta locale cubana). Il cocktail è quindi pronto per essere trasformato in un sorbetto. Il suo gusto, con l’inserimento del Principe mondiale degli agrumi, è differente dal solito Mojito, perché crea dei contrasti interessanti di dolcezza, freschezza e amaro che stando insieme danno un gusto equilibrato e si trasformano in alchimia perfetta. Spesso le cose da sole hanno un valore, ma insieme ad altre il loro valore si moltiplica e così con il Bergamotto di Reggio Calabria entra in gioco uno dei sensi più importanti: l’olfatto inebriato dai profumi del più importante degli agrumi. Una sensazione imperdibile e che solo da Gelato Gesare potrà essere vissuta!