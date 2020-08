Gambling Online in Italia e in Europa sempre più regolamentato

19 Agosto 2020 12:28

Con le possibilità attuali concesse dalla rete Internet e complice anche il lockdown che ha modificato le abitudini di tutti, il mercato del gioco d’azzardo ha subito dei grandi stravolgimenti

Una buona fetta di giocatori, infatti, preferisce puntare e scommettere sui siti online comodamente da casa, spostandosi, dunque, dalla frequentazione classica delle sale fisiche. È inoltre possibile scegliere facilmente tra tutte le promozioni offerte dai Casinò grazie a siti che informano le loro caratteristiche in modo da trovare ognuno in base al suo gusto, il migliori Bonus Casinò. Di fronte a quest’aumento di utenza si è reso necessario regolamentare con attenzione il rapporto tra il fornitore di servizi (il Casino Online) e l’utente che li utilizza. In Italia sono ormai anni che il gioco è legalizzato, cioè sono stati assegnati poteri di vigilanza a un particolare ente, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), affinché sul mercato siano presenti solo operatori che rispettino leggi ben definite per tutelare il giocatore e sostenere un gioco sicuro. In questo settore siamo all’avanguardia rispetto ad altri paesi UE, che ci stanno prendendo come modello di riferimento per legalizzare questa delicata categoria di svago. Insieme a noi ci sono già Spagna, Regno Unito, Danimarca, Svezia e Francia che concedono solo agli operatori più performanti un posto nel loro mercato nazionale. Ma proprio in questi giorni ci stanno seguendo a ruota altre importanti nazioni.

La Norvegia ha inoltrato la sua bozza di legge sul gioco d’azzardo in revisione presso la commissione europea parlamentare. La società nazionale Norsk Tipping avrà diritti esclusivi su tutti i tipi di gioco con puntate e rischi più elevati. I ricavi dei bookmaker andranno tutti verso associazioni senza scopo di lucro. Sarà vietato il marketing commerciale verso le categorie più sensibili della popolazione. Anche la Germania ha in programma di rilasciare licenze solo gli operatori che potranno sottostare a restrittivi requisiti. Sono previste la possibilità di limitare gli importi di scommessa e di escludersi dalle piattaforme, proprio come già avviene nel BelPaese. Il mercato del gioco d’azzardo sarà sotto il controllo dell’Agenzia delle Entrate anche in Bulgaria, come deciso dopo un voto nazionale. La Grecia ha aggiornato le sue normative con significative limitazioni al gioco online, con una vincita massima di €5000 per i giochi a RNG (come le slot online), una scommessa massima di 2€ e una durata minima delle partite di 3 secondi. L’Hellenic Gaming Commission (EEEP) avrà il compito di controllare i comportamenti di tutti gli operatori. Infine, l’Olanda ha disposto leggi specifiche per la licenza, i diritti e l’organizzazione del gioco da remoto. Sarà obbligatoria la registrazione degli utenti e la sincronizzazione con un registro speciale per l’esclusione dal gioco. Insomma davvero un periodo di grandi riforme per il gioco d’azzardo, per cui siamo in prima linea tra le principali giurisdizioni.