Gabriele Prestileo è un giocatore del Futsal Polistena a titolo definitivo

6 Agosto 2020 17:20

Il Futsal Polistena comunica di aver acquisito a titolo definitivo (svincolato dall’A.S.D. Calcio Cittanovese) le prestazioni sportive di Gabriele Prestileo, laterale offensivo classe ‘2000. Per lui si tratta della terza stagione con la maglia del Futsal Polistena. Queste le sue dichiarazioni: “Sono felice di continuare a indossare questa maglia, con la quale spero di fare bene anche nella prossima stagione. Voglio ringraziare la Cittanovese per aver rispettato la mia volontà, mentre per quel che riguarda il Futsal Polistena ringrazio il presidente Marcello Cordiano, il responsabile del Settore giovanile Maurizio Arena, il tecnico della Prima squadra Pino Molluso e quello dell’Under 19 Maurizio Gallo”.