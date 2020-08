Futsal Polistena: Luigi Guido è il nuovo team manager

2 Agosto 2020 14:26

Il Futsal Polistena comunica che Luigi Guido, a partire dalla prossima stagione, sarà il nuovo team manager. Dopo aver iniziato nel 2013 come dirigente e fondatore del Bisignano Futsal, negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di segretario alla Magic Crati Bisignano. Queste le sue dichiarazioni: “Ringrazio la famiglia Cordiano per avermi dato la possibilità di entrare a far parte di questa società, che attualmente sta primeggiando nel panorama del futsal calabrese e nazionale. Vorrei ringraziare anche la mia amica, nonché dirigente e segretaria, Deborah De Grazia per aver contribuito al buon esito dell’incontro. Sono diverse le motivazioni che mi hanno spinto a intraprendere questa nuova esperienza: innanzitutto, perché penso che il Futsal Polistena abbia un’organizzazione societaria basata sul rispetto del ruoli; in secondo luogo, per l’opportunità di collaborare in serenità con altri dirigenti che hanno sposato la mia stessa causa e, ma non per ultimo, per la possibilità di iniziare a essere “protagonista” non come singolo, bensì come gruppo. La mia – prosegue Guido – è una passione disinteressata, non avendo alcun beneficio da questa splendida disciplina se non quello di consentirmi di andare ogni sabato in giro per i parquet del Sud Italia. Da oggi per me inizia un nuovo percorso. Cercherò con molta umiltà di dare il mio fattivo contributo per raggiungere tutti insieme gli obiettivi prefissati. Che #lastoriapiùbellA abbia inizio!”. Queste, invece, le dichiarazioni del presidente, Marcello Cordiano: “L’ingresso di Luigi Guido nell’organigramma societario è la prova della politica intrapresa dalla dirigenza che, nonostante i problemi legati all’emergenza Coronavirus, è riuscita a costruire un bel gruppo sotto tutti i punti di vista. Il Futsal Polistena, dunque, allarga i propri orizzonti e si proietta su scala nazionale, restando però sempre alla ricerca di persone valide e capaci come Luigi Guido e Giuseppe Madeo per far crescere ancora di più l’assetto societario. Umiltà, passione e tanta dedizione: sono questi gli ingredienti che hanno da sempre caratterizzato il nostro modo di agire”.