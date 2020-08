18 Agosto 2020 19:12

Il Futsal Polistena comunica che Camillo Teixeira Da Silva, meglio conosciuto come Diogo, italo-brasiliano classe ’87, a partire dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore bianconero

Il Futsal Polistena comunica che Camillo Teixeira Da Silva, meglio conosciuto come Diogo, italo-brasiliano classe ’87, a partire dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore bianconero. Per il laterale sinistro si tratta di un ritorno nella città della Piana: Diogo, infatti, ha già indossato la maglia del Futsal Polistena due stagioni fa, quando contribuì a suon di gol alla storica promozione del club in Serie A2.