Nuova fuga di migranti dall’hotspot di Messina, Siracusano (FI): “Il Governo ha credibilità zero, sicurezza della popolazione a repentaglio”

18 Agosto 2020 13:17

Messina. Nuova fuga di migranti dall’hotspot di Bisconte, Siracusano (FI): “Il Governo ha avuto il coraggio di chiudere in mezza giornata le discoteche facendo perdere miliardi di fatturato ma non è in grado di chiudere porti ed hotspot”

A seguito della nuova fuga di migranti verificatasi questa notte presso l’ex Caserma Bisconte di Messina, la deputata Matilde Siracusano (FI) interviene sul tema: “Ancora una fuga di migranti dall’ex caserma Gasparro di Bisconte di Messina. Questa volta i clandestini che hanno fatto perdere le proprie tracce sono 20: si tratta della quarta ‘evasione’ dall’hotspot della città peloritana nelle ultime settimane.

Il sindaco De Luca ha più volte chiesto la chiusura del centro, non adeguato ad ospitare immigrati e vicino al centro urbano. Il governo e il prefetto hanno risposto picche, ma continua l’illegalità e la sicurezza della popolazione viene messa continuamente a repentaglio”, prosegue la deputata messinese.

“Palazzo Chigi – conclude Siracusano – ha avuto il coraggio di chiudere in mezza giornata le discoteche, facendo perdere 4 miliardi di fatturato ad un settore già in grande difficoltà, ma non è in grado – manca, evidentemente, la volontà politica – di chiudere i porti e gli hotspot dai quali scappano continuamente i migranti che, invece, dovrebbero rispettare la quarantena.

Continua così, nel silenzio assordante di Conte, Lamorgese e Di Maio, l’invasione incontrollata delle nostre coste. Questo esecutivo ha credibilità zero”.