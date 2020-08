Playoff Serie B, lo Spezia vince a Frosinone e vede la A

16 Agosto 2020 23:32

L’andata della finale playoff di Serie B è appannaggio dello Spezia, che sbanca Frosinone e vede adesso la massima serie sempre più vicina

Si è da poco concluso il primo atto della finale playoff di Serie B tra Frosinone e Spezia. A vincere sono gli ospiti, che al ritorno partono da una situazione di vantaggio non indifferente. C’è da sottolineare, tuttavia, come i ciociari non sono nuovi ad imprese e rimonte di un certo livello in questa tornata di spareggi promozione.

A decidere il match è Gyasi, con un gol al 21′ che sblocca la contesa e cambia anche l’inerzia della stessa. Sarà tuttavia l’unica marcatura della sfida e il risultato non cambierà più fino alla fine. Alla poca incisività offensiva dei locali è anche seguita la buona ragnatela tattica degli ospiti, che hanno ingabbiato gli avversari. Il ritorno è previsto per giovedì, ma ai ragazzi di Nesta serve l’ennesimo miracolo.