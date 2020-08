4 Agosto 2020 15:29

Pubblicata “la Freccia di Agosto”: un viaggio dalle Alpi alle Egadi. L’invito è a muoversi e riappropriarsi delle meraviglie del nostro Paese

La Freccia di agosto si può da oggi sfogliare e leggere, per il quinto mese consecutivo in formato digitale, su varie piattaforme web, da Fsnews a ISSU.com. Raccogliendone l’invito, lanciato fin dalla copertina firmata dallo street photographer Roberto Di Patrizi, a muoversi e riassaporare il gusto di una vacanza, anche di un solo giorno, immersi nelle bellezze del nostro Paese, tra mari, monti e antichi borghi. Un’opportunità resa possibile da un’offerta di oltre 360 corse giornaliere tra Frecce, Freccialink e Intercity e più di 6mila corse regionali, in tutta Italia sulle quali sono assicurati i massimi livelli di sicurezza sanitaria. Il numero di agosto si presenta ricco di itinerari da percorrere in treno per appagare la voglia di evadere e lasciarsi alle spalle una primavera a dir poco insolita. Vacanze all’insegna dell’avventura, tra ponti tibetani e zip line. Per volare tra cielo, terra e mare e scoprire destinazioni come San Vigilio di Marebbe (BZ) o Sasso di Castalda (PZ). Ma anche proposte dedicate agli amanti del benessere, tra passeggiate, percorsi in bicicletta e itinerari sulle orme della principessa Sissi in Alto Adige, a Merano e dintorni. O alla scoperta di ville, alberghi e musei della Belle Époque romagnola. Ed è proprio in Emilia-Romagna che ci si ferma, a Rimini: dal 18 al 23 agosto per il Meeting 2020 Special Edition, che riparte dal concetto di meraviglia, e dal 28 al 30, per l’UlisseFest organizzato da Lonely Planet Italia, che riflette sul viaggio che faremo come cittadini del mondo. Senza dimenticare le vicine colline parmensi, per conoscere e soggiornare nel Castello di Tabiano, antico feudo pallavicino oggi hotel di charme.

Poi un salto nel Lazio per camminare a Cerveteri (RM), dove meravigliarsi per l’immenso lascito degli etruschi tra gioielli storici, riserve naturali e aree archeologiche. E, ancora, in Molise, dove sperimentare l’ospitalità diffusa dei piccoli borghi da Termoli a Campobasso. Last but not least un tuffo nel mare delle isole Egadi, Favignana, Levanzo e Marettimo (TP). Per Medialogando, la rubrica dedicata al mondo dell’informazione, il direttore dell’edizione italiana di Upday, Giorgio Baglio, ci racconta cosa vuol dire personalizzare le notizie e diffonderle attraverso la prima app europea di news per mobile. La sezione “In Viaggio con” ospita la piemontese Elisa Isoardi, ex conduttrice della Prova del cuoco, pronta a tornare in tv con nuovi progetti. La rubrica “Un treno di libri” consiglia la lettura di Qualcuno ti guarda, l’ultima fatica di Lisa Jewell, un crescendo di tensioni dove niente è come sembra. Non manca la cultura: dalla musica classica all’Arena di Verona alle Trame Sonore di Mantova, dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia alla nuova piattaforma ITALICS che riunisce sul web i migliori galleristi dello Stivale. Fino all’esposizione fotografica Peterson – Lavine. Come as you are: Kurt Cobain and the Grunge Revolution, a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. I contenuti de La Freccia, il magazine mensile di FS Italiane, oltre che su fsnews.it e su issuu.com, si raggiungono e leggono anche attraverso il canale Telegram FSNews e i profili Twitter @fsnews_it e @LaFreccia_Mag.