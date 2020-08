Forestale morto a Messina. Lupo: “rabbia per una tragedia che apre profonde riflessioni”

2 Agosto 2020 16:41

Messina, Lupo: “Dolore e rabbia per una tragedia che apre profonde riflessione”

“Dolore e rabbia per una tragedia che apre profonde riflessioni, ad iniziare dalla necessità di inquadrare al meglio ed ottimizzare il lavoro dei forestali antincendio che troppo spesso in Sicilia operano in condizioni di perenne precariato”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars a proposito della morte di Paolo Todaro, operaio forestale di 67 anni di Messina morto in servizio. “Ai suoi familiari e colleghi – aggiunge Lupo – va la solidarietà mia personale e dei deputati del gruppo PD all’Ars”.