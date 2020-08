6 Agosto 2020 22:25

Forciniti (M5S): “3 milioni di euro in arrivo per il Parco archeologico di Sibari, ora si lavori insieme per realizzare ‘Il Grande Progetto Sibari”

“MIBACT, Regione Calabria ed enti comunali lavorino congiuntamente per realizzare il “Il Grande Progetto Sibari”, come già attuato a Pompei. Bene lo stanziamento dei 3 milioni di euro da parte del MIBACT, per la tutela e la valorizzazione del sito. Il governo conferma, così, dopo il riconoscimento dell’autonomia economica e gestionale del Parco archeologico di Sibari, la sua massima attenzione per uno dei più importanti simboli culturali del sud Italia“.

E’ quanto scrive in una nota Francesco Forciniti, Portavoce del M5S alla Camera dei Deputati. “Quasi una settimana fa, ancora, la Regione Calabria accoglieva con favore la proposta del Sindaco di Cassano di candidare Sibari a patrimonio Unesco. Ora le Istituzioni facciano un ulteriore e importante passo in avanti: un piano interregionale di valorizzazione del patrimonio culturale – turistico della Magna Grecia. Il recupero del parco archeologico di Sibari deve essere lo strumento attraverso cui realizzare un indotto economico, che vede il parco contenuto culturale per eccellenza“, conclude.