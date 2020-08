Festival del Teatro Classico: Spazio alla musica con il concerto di Dodi Battaglia

16 Agosto 2020 12:35

Il cantautore di Bologna, chitarrista e cantante degli immorta-li Pooh, si esibirà al Teatro Greco Romano di Portigliola mar-tedì 18 agosto nell’unico concerto che ha programmato per l’estate 2020. Un appuntamento da non perdere, candidato a essere l’evento di punta dell’estate locridea

Durante la serata inaugurale del Festival del Teatro Classico “Tra Mito e Storia” il sindaco di Portigliola, Rocco Luglio, ci aveva avvertito che il ca-lendario 2020 della kermesse ci avrebbe riservato delle sorprese. E quale sorpresa poteva essere più gradita di un concerto dello straordinario Dodi Battaglia? Il cantautore e compositore di Bologna non ha certo bisogno di presenta-zioni. Chitarrista e cantante dei Pooh dal 1968, è autore di oltre 140 canzo-ni, delle quali più di 70 sono state composte per il più celebre gruppo Pop rock d’Italia, e vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti tra cui il titolo di “miglior chitarrista europeo”, conferito dai giornali tedeschi Die Zeitung e Der Spiegel rispettivamente nel 1981 e 1986. Ha collaborato con i più grandi nomi del panorama musicale italiano, tra cui ricordiamo la nostra Mia Martini, ma anche Giorgio Faletti, Gianluca Gri-gnani, Gino Paoli, Raf, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri e Zucchero, oltre che con altrettanti artisti di fama internazionale. Per ripercorrere la sua strepitosa carriera in un concerto esclusivo, unica tappa da lui programmata per questa strana estate 2020, Dodi Battaglia ha scelto proprio l’area antistante al Teatro Greco Romano di Portigliola, dove si esibirà martedì 18 agosto, alle ore 22. Una serata straordinaria che, rompendo gli schemi tradizionali del Festival, sarà totalmente dedicata alla storia della musica italiana, candidandosi a divenire evento di punta dell’estate locridea.

Un altro appuntamento destinato a diventare pietra miliare della storia del Festival, che si conferma una volta di più in grado di innovare e, soprattut-to, capace di attirare nomi sempre più importanti del mondo dello spettacolo nazionale e internazionale! Ricordiamo che, a causa delle norme di distanziamento sociale imposte dal Governo per garantire la nostra sicurezza, i posti disponibili per le rappresentazioni saranno purtroppo limitati e che, nonostante venga data la possibilità di acquistare il biglietto all’ingresso del Teatro prima dell’inizio degli spettacoli, è consigliato l’acquisto in prevendita presso l’Agenzia Persefone, il Bar Scocchieri, il Bar Riviera, l’Edicola Monda-dori e il lido Persefone di Locri e il lido Loa Beach di Portigliola. Sem-pre al fine di garantire il rispetto delle norme previste dalla legge, inol-tre, gli spettatori dovranno obbligatoriamente compilare e consegnare al botteghino un’autocertificazione che permetterà la tracciabilità dei presenti, senza la quale sarà tassativamente vietato l’ingresso.