Favola Spezia, è in Serie A: delusione Frosinone, non basta la vittoria al ritorno [FOTO]

20 Agosto 2020 23:17

Lo Spezia vola nel campionato di Serie A. Il Frosinone vince al ritorno, ma non basta per festeggiare il salto di categoria

Si è conclusa con il botto la stagione in Serie B. Lo Spezia vola in massima categoria, un risultato storico dopo una stagione ben condotta. E’ la vittoria di Italiano, tecnico che ha dimostrato di essere pronto per palcoscenici più importanti. Delusione per il Frosinone, gli uomini di Nesta si sono confermati superiori dal punto di vista dell’organico, i troppi passi falsi in stagione sono risultati fatali.

L’avvio è di marca del Frosinone e gli ospiti vanno vicini al gol nel primo tempo, palo colpito da Beghetto. Lo Spezia ci prova con qualche conclusione, ma non sembra nella migliore prestazione. Nel secondo tempo gli ospiti si giocano il tutto per tutto e trovano il gol del vantaggio, tacco perfetto di Ciano e Rohden supera Scuffet. Nel finale il Frosinone ci prova ancora, ma il risultato non cambia più. Finisce 0-1, non basta per Nesta. Lo Spezia vola in Serie A. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.