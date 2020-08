Fase 3: da Unicredit prestito di 15 mln a Fbh con garanzia Sace

3 Agosto 2020 14:43

Milano, 3 ago. (Adnkronos) – Unicredit ha deliberato un finanziamento da 15 milioni di euro, della durata 6 anni a favore di Fbh, azienda di Assago, in provincia di Milano, attiva da oltre 60 anni nel settore della logistica. L’operazione è compresa nell’ambito del programma Garanzia Italia di Sace. Fbh opera come general contractor nella costruzione e realizzazione di poli logistici e ha seguito la realizzazione di quasi tutti i centri logistici di Amazon in Italia. Le risorse finanziarie serviranno a sostenere il capitale circolante e i piani di sviluppo dell’azienda.

‘Il finanziamento concesso al Gruppo Fbh testimonia il proficuo rapporto di collaborazione da tempo instaurato, e dimostra una volta di più la vicinanza di Unicredit al settore produttivo lombardo. Nell’attuale contesto, siamo particolarmente lieti di supportare ancora una volta il Gruppo FBH nella realizzazione di questo nuovo progetto”, ha dichiarato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di Unicredit.