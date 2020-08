Fase 3: Conte, ‘capisco movide giovani ma serve responsabilità’**

7 Agosto 2020 22:34

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Bisogna essere accorti ed intelligenti, non possiamo tornare indietro e vanificare tutti gli sforzi fin qui fatti. Capisco che questo è il periodo più caldo dell’anno, capisco i giovani che hanno desiderio di movide, però attenzione: bisogna muoversi in modo responsabile, dobbiamo preoccuparci della salute dei nostri cari e soprattutto delle persone più fragili, più vulnerabili”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa del nuovo Dpcm per l’emergenza coronavirus.