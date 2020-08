Facchinetti alimenta la polemica sui social: “Fa più vittime il coronavirus o il lockdown?”

19 Agosto 2020 14:47

Facchinetti ha pubblicato un video sui social e ha utilizzato parole forti: “non si può giocare con la vita delle persone”

Francesco Facchinetti ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui si chiede se sia peggio essere contagiati dalla pandemia o restare in casa, rischiando di cadere nella depressione o restare senza lavoro. “Tanti parlano ma nessuno fa la domanda giusta: ‘Fa più vittime il Coronavirus o il lockdown?’. Mi spiego meglio: miete più vittime il virus o il fatto che restando a casa la nostra famiglia muore di fare e andiamo in depressione? Non bisognerebbe scegliere tra queste due cose, non si può giocare con la vita delle persone. Ma se lo Stato non aiuta i bisognosi, purtroppo, chi tra di loro non muore per il Coronavirus, rimarrà presto senza soldi… sempre che non sia già ora senza una lira!”, ha dichiarato. Una polemica che è generato reazioni diverse sui social network, tra chi appoggia il pensiero del noto cantante e chi invece lo invita a non sottovalutare la pericolosità del Covid-19.