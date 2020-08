Ex Reggina, nuova esperienza per Modesto: allenerà la Pro Vercelli

18 Agosto 2020 10:36

Serie C, Francesco Modesto nuovo allenatore della Pro Vercelli: l’ex Reggina sostituisce il tecnico Alberto Gilardino

Con un video pubblicato sul profilo ufficiale, la Pro Vercelli ha annunciato che Francesco Modesto è il nuovo tecnico del club piemontese. L’allenatore arriva sulla panchina delle bianche casacche dopo l’esperienza alla guida del Cesena, chiusa con l’esonero arrivato a fine gennaio, e prima dall’annata con il Rende. Nella sua carriera da calciatore vestì in Calabria le maglie di Cosenza, Crotone (squadra della sua città di nascita) e Reggina, dove fu uno dei protagonisti della storica salvezza del -11 con mister Mazzarri. Oggi per lui inizia una nuova esperienza da tecnico in Serie C in una piazza storica come Vercelli, che ha recentemente salutato il mister Alberto Gilardino.