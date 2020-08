Tensioni all’ex caserma Cavarzerani di Udine, rivolta dei migranti in quarantena

3 Agosto 2020 12:48

Ex caserma Cavarzerani di Udine: gli ospiti vogliono uscire e protestano contro l’obbligo di restare in quarantena per due settimane senza poter ovviamente uscire dal centro di accoglienza

Gli ospiti dell’ex caserma Cavarzerani di Udine stanno protestando contro l’obbligo di restare in quarantena per due settimane senza poter ovviamente uscire dal centro di accoglienza. Le tensioni sono cominciate giorni fa ma stamani sono state incendiate alcune suppellettili ed e’ stato necessario far intervenire i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine. Questi ultimi sono pero’ ancora all’esterno della ex caserma poiche’ il portone principale e’ occupato da decine di manifestanti che non lasciano entrare nessuno. La zona e’ presidiata dalle forze dell’ordine; fino a questo momento non si sono verificati scontri. Dall’interno si alzano alte colonne di fumo causate dal fuoco appiccato ad alcuni materassi e altro materiale che si trovava nelle camerate.