Emergenza migranti in Sicilia, Siracusano (FI): “Italia abbandonata da Europa e clandestini tutti da noi, ci risparmino le prediche”

31 Agosto 2020 17:12

Sicilia. Siracusano (FI) sul tema migranti: “Del sostegno dell’Ue non c’è traccia, l’emergenza è tale proprio perché l’Europa e gli Stati membri non hanno fatto la loro parte

“Un sedicente portavoce della Commissione europea si permette di richiamare la Sicilia e il suo governatore Nello Musumeci a rispettare gli obblighi delle leggi sull’asilo dell’Ue e internazionali, sottolineando come ‘la Commissione continua a fornire un sostegno molto significativo, sia operativo che finanziario all’Italia’.

Di questo presunto sostegno non ve n’è traccia, né tantomeno di aiuti concreti alle zone più colpite dall’immigrazione incontrollata di questi mesi, come ad esempio Lampedusa”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

“L’emergenza è tale proprio perché l’Europa e gli Stati membri non hanno fatto la loro parte. Il famoso ‘accordo di Malta’, firmato lo scorso settembre e tanto sponsorizzato dal premier Conte, prevedeva che i migranti, soccorsi lungo la rotta del Mediterraneo centrale e sbarcati in Italia e a Malta, fossero redistribuiti nei diversi Paesi europei nel giro di quattro settimane dall’approdo.

Quell’intesa è ovviamente rimasta lettera morta. Malta ha sigillato i suoi porti e non c’è mai stata alcuna redistribuzione. Il risultato? L’Italia abbandonata e i clandestini tutti da noi. Con il silenzio imbarazzato del nostro governo. Dalla Commissione Ue ci risparmino queste assurde prediche e agiscano una volta per tutte”.