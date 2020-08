Emergenza migranti, Salvini: “questo Governo è l’unico in Europa ad essere complice dei trafficanti di esseri umani”

3 Agosto 2020 16:38

“Adesso pare che il problema siano i giovani e gli anziani che portano a il cagnolino a passeggio e non i “turisti per caso” che sbarcano ogni ora”: le durissime parole di Matteo Salvini contro il Governo sul tema immigrati

“Un Governo che rinnova lo stato di emergenze senza l’emergenza in casa e fa sbarcare migliaia di persone, che poi fuggono contagiando mezza Italia, è un Governo surreale”. E’ questo il pensiero di Matteo Salvini in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky e pubblicata sulla propria pagina Facebook. E’ caldissimo in questi giorni il tema migranti, soprattutto in Sicilia e Calabria dove ormai da giorni sbarcano sulle coste imbarcazioni con profughi provenienti la maggior parte dalla Tunisia. Il leader della Lega ha così proseguito: “Quindi, adesso pare che il problema dell’Italia siano i giovani o gli anziani che portano il cagnolino a passeggio e non le decide di persone che sbarcano ogni ora, “turisti per caso” a pagamento che non fuggono dalla guerra, ma la guerra ce la portano in casa continuano ad arrivare. Tutto ciò non è serio. Penso che questo governo non sia incapace, ma complice, ed è molto più grave. Un Governo complice dei trafficanti di esseri umani è drammatico. L’unico in Europa. Mi auguri che prima o poi arrivino le elezioni perché c’è una maggioranza unita solo dalla volontà di processare Salvini e di tenere la Lega e gli italiani lontani dal voto. Conte si sente così forte ed osannato? Allora andiamo a votare, chiediamo agli italiani veri, non ai sondagisti. A settembre Veneto, Liguria, Valle d’Aosta, Toscana, Marche, Puglia e Campania potranno andare a votare, sembra quasi un lusso. Quindi il 20 e il 21 settembre saranno i risultati veri, perché sento per Lega, per il centrodestra e per il cambiamento una buona aria”.