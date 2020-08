Emergenza migranti in Sicilia, Musumeci: “Lampedusa sta scoppiando di nuovo”

3 Agosto 2020 16:47

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, torna sul tema dell’emergenza migranti incalzando il Governo sulla proclamazione dello “stato d’emergenza”

“Lampedusa sta di nuovo scoppiando“, a dichiararlo il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Al nostro grido d’allarme si aggiunge oggi quello del sindaco – prosegue il Governatore -. Mi spiace che in una lunga intervista al Corriere il ministro non abbia neppure pronunciato la parola Lampedusa. Eppure è luogo-simbolo in Europa e nel mondo. Quanto ancora si deve attendere per la proclamazione dello ‘stato di emergenza‘ su quell’Isola da parte del governo centrale, richiesto da oltre un mese dal Comune e dalla Regione?“.