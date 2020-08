Emergenza Covid in Sicilia, Lupo (PD): “Musumeci ha sbagliato il conteggio dei positivi imponendo restrizioni inutili, faccia mea culpa”

8 Agosto 2020 11:41

Sicilia. Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars, interviene in merito alle recenti critiche da parte del Presidente della Regione, Nello Musumeci, sull’operato di Governo e Cts in merito alla gestione dell’emergenza Covid

“Musumeci ha davvero faccia tosta a prendersela con il governo nazionale e con il Comitato tecnico scientifico, sostenendo che al Sud il lockdown sarebbe potuto essere meno duro”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars, in relazione alle recenti dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sulle strategie adottate dal governo nazionale e sulle determinazioni del Comitato tecnico scientifico in materia di contrasto al Covid.

“Parla proprio lui, che ha sbagliato i conti dei positivi Covid19 in Sicilia moltiplicando ogni contagiato per quattro, ed in base a quei calcoli gonfiati che lui stesso ha trasmesso a Roma, ha applicato restrizioni ulteriori rispetto a quelle indicate dal governo nazionale ed ha mantenuto fino all’ultimo il blocco totale domenicale. Una cosa dovrebbe fare Musumeci, ma non l’ha ancora fatta: recitare il mea culpa“.