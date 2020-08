Elodie in concerto a Catania per una delle sole 5 date del tour italiano: apre l’evento Chadia Rodriguez [FOTO]

27 Agosto 2020 11:37

Sicilia. Elodie, l’autrice di Guaranà, uno dei singoli più ascoltati in questa estate 2020, sarà in concerto a Catania per una delle sole 5 date del suo tour italiano

Elodie arriva a Catania e sarà il 3 settembre a Villa Bellini in una nuova data del suo “This Is Summer”, il mini tour di soli 5 concerti con cui l’artista romana ha attraversato l’Italia.

Il live di Elodie è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il festival che punta a valorizzare il territorio siciliano grazie ad una serie di iniziative volte a potenziare l’offerta del turismo musicale legato agli eventi.

La kermesse vede la collaborazione dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Taormina, del Comune di Catania, del Comune di San Giovanni La Punta e della Fondazione Taormina Arte.

Gli eventi sono tutti realizzati nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di Covid 19.

Elodie, stabile con “Guaranà” e il feat in “Ciclone” di Takagi & Ketra in Top20 Italia su Spotify, dove ha quasi 3 milioni di ascoltatori al mese, e su Apple Music, porterà sul palco alcune delle canzoni contenute nel suo album “This Is Elodie”, tra i 20 dischi più venduti nel primo semestre del 2020, e il suo ultimo brano uscito “Guaranà”. Il singolo, che ha all’attivo 13 milioni di views su youtube e oltre 10 milioni di stream, è stato per due settimane di seguito il più trasmesso dalle radio e ha conquistato la certificazione di disco d’oro.

“Estate per me è sinonimo di musica all’aperto – ha commentato Elodie alla partenza del Tour – ho molti ricordi legati agli eventi e ai concerti in questa stagione e penso che quest’anno più che mai ci sia il bisogno di reinventare il mondo dei live sfruttando i bellissimi luoghi che il nostro Paese ci offre. L’emozione di una performance dal vivo davanti ad un pubblico, sentire il calore e l’affetto di chi mi sta attorno, le voci di chi canta con me è un brivido, un sentimento che mi affascina ogni volta”.

A Catania ci sarà anche Chadia Rodriguez

Il live di Catania sarà aperto da una delle artiste emergenti più interessanti del panorama rap e pop: Chadia Rodriguez. Classe ’98, Chadia è stata la prima rapper donna sulla copertina di una playlist rap di Spotify Italia. Il video del singolo “Sister (Pastiglie)“, ispirato alla hit punk degli anni ’90 “Pastiglie” dei Prozac+, raggiunge in meno di 24 ore i 100.000 plays su YouTube, entrando nella top 10 delle tendenze. “3G” feat. Jake La Furia, viene pubblicato a dicembre, e Chadia entra di diritto nelle classifiche Spotify del rap italiano, collezionando milioni di streaming su Spotify e altrettante views su Youtube. Il 2020 è l’anno di “Bella così”, un successo radiofonico che rappresenta il cuore di un progetto contro la violenza sulle donne, il cyberbullismo e il body shaming.

Posti numerati in pianta

I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone e nel circuito Sicilia Ticket. A Villa Bellini sarà consentita la fruizione del pubblico in piena sicurezza consentendo agli utenti di poter assistere al concerto in tutta tranquillità grazie ai posti numerati su pianta.