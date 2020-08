Elezioni, tour di Salvini in Calabria: “Reggio è una città al collasso, con noi si cambia”

24 Agosto 2020 18:25

Elezioni, tour di Salvini in Calabria: le parole del leader della Lega

“I problemi di Reggio Calabria sono quelli di una citta’ al collasso, al dissesto economico, con l’immondizia che arriva a essere in alcuni casi a 2-3 metri di altezza“. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle prossime elezioni amministrative a margine di un’iniziativa a Catanzaro, seconda tappa del suo tour odierno in Calabria dopo quella di Crotone: Salvini adesso e’ atteso a Reggio Calabria, dove partecipera’ alla presentazione del candidato sindaco del centrodestra, Antonio Minicuci, designato proprio dalla Lega. “Per la prima volta – ha poi spiegato Salvini – c’e’ una vera opportunita’ di cambiamento e come Lega esserne protagonisti mi rende orgoglioso“.