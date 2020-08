Elezioni Comunali Taurianova, la Lega ufficializza la candidatura a sindaco di Roy Biasi

5 Agosto 2020 12:14

Elezioni Comunali: sarà Roy Biasi il candidato a Sindaco della Città di Taurianova per la Lega

Dopo l’ufficializzazione questa notte di Antonino Minicuci a candidato Sindaco di Reggio Calabria, la Lega punta su Roy Biasi a Taurianova. “Sarà l’avv.to Biasi, il candidato a Sindaco nella cittadina della Piana per la Lega Calabria Salvini Premier”. E’ quanto scrive in una nota la segreteria regionale della Lega Calabria. “All’avv.to Biasi, cui va il pieno sostegno della Segreteria regionale del partito e che in passato ha già dimostrato le sue doti di amministratore, va l’augurio di poter risollevare Taurianova dalla situazione disastrosa nella quale versa a causa della pessima gestione dell’amministrazione uscente”, conclude la nota.