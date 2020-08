Elezioni Regionali, al voto in 7 Regioni: ecco gli aspiranti governatori

22 Agosto 2020 18:15

Elezioni, sono 7 le Regioni che saranno impegnate in campagna elettorale: Veneto, Toscana, Campania, Marche, Puglia, Liguria e Valle d’Aosta

Elezioni Valle D’Aosta

Saranno dodici le liste (con altrettanti candidati presidente) presenti sulla scheda elettorale delle Regionali in Valle d’Aosta.

Elezioni Veneto

Il Centro/Destra candida il leghista Luca Zaia, il Pd Arturo Lorenzoni mentre il M5s candida Enrico Cappelletti Rifondazione Comunista schiera il suo segretario regionale, Paolo Benvegnù, mentre Carlo Costantini è la scelta di Veneto Verde. Patrizia Bartelle è invece la prescelta da Italia in Comune.

Elezioni Liguria

Il Pd, in alleanza con il M5S candida presidente Ferruccio Sansa, Italia Viva Ariste Fausto Massardo, mentre il Centro/Destra l’uscente Giovanni Toti.

Elezioni Toscana

Il centrosinistra candida presidente Eugenio Giani, mentre il centrodestra la leghista Susanna Ceccardi. I 5 Stelle candidano presidente Ivana Galletti

Elezioni Marche

Il Centrosininistra candida presidente Maurizio Mangialardi, il Centrodestra Francesco Acquaroli, mentre il M5s Gianluca Mercorelli

Elezioni Campania

Sono 27 le liste presentate alla Corte di Appello di Napoli per l’elezione del presidente della giunta e del Consiglio. Quindici liste sostengono, per il centrosinistra, il presidente uscente Vincenzo De Luca, sei per Sfefano Caldoro, candidato del centrodestra, mentre il Movimento Cinque Stelle corre da solo con Valeria Ciarambino.

Elezioni Puglia

Il centrosinistra ricandida presidente Michele Emiliano, il centrodestra Raffaele Fitto, mentre il M5S Antonella Laricchia.