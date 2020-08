Elezioni Reggio Calabria, Pizzimenti: “Antonino Minicuci con le sue qualità e competenze, da Sindaco, farà rinascere la Città”

5 Agosto 2020 11:29

Elezioni Reggio Calabria, le parole di Nuccio Pizzimenti su Antonino Minicuci

“Esprimiamo viva soddisfazione per la prestigiosa candidatura a Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell’Avv. Antonino Minicuci, stimato professionista, di riconosciute capacità professionali, e conclamata esperienza, candidato per la coalizione di Centro-Destra (Forza Italia, Fratelli D’Italia e Lega)“. È quanto dichiara con una nota stampa, il Presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”, Nuccio Pizzimenti, che aggiunge: – “L’Avv. Antonino Minicuci è noto per aver ben lavorato nella nostra Città, lasciando in tutti un ottimo ricordo da Segretario Generale della Provincia di Reggio Calabria, guidata dal Presidente Giuseppe Raffa nel 2011, ruolo a cui lo ha voluto e candidato magistralmente l’On. Nino Foti, che, a quel tempo, ricopriva anche l’incarico di Coordinatore Provinciale di Forza Italia. Mi piace sottolineare e ricordare, di aver avuto personalmente modo di condividere un eccezionale percorso politico-amministrativo alla Provincia di Reggio con l’Avv. Minicuci per più di 5 anni: uomo pacato e di indiscusse doti umane ed amministrative, dotato di un alto senso del dovere“.

Nuccio Pizzimenti, già Presidente del Gruppo Consiliare di Forza Italia al Primo Municipio “Centro Storico” del Comune di Reggio Calabria e responsabile della Comunicazione e Segretario Organizzativo del partito del Presidente Berlusconi al Comune di Reggio Calabria, evidenzia una estrema sintesi del lungo e prestigioso curriculum vitae del candidato-Sindaco di Reggio Calabria: – “Antonino Minicuci, classe 54, nato a Melito Porto Salvo, Maturità Classica, Laurea in Giurisprudenza e Scienze Politiche, Giudice Tributario della Commissione Regionale Liguria, ha al suo attivo diversi e notevoli incarichi amministrativi negli Enti Locali sia come Segretario Comunale, che come Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia tra Massa Carrara, Ascoli Piceno e Reggio Calabria, dove ha ricoperto l’incarico di Segretario-Direttore Generale della Provincia, come dicevamo, dal: 1/09/2011. Successivamente ha prestato servizio presso la Prefettura di Catanzaro, dal 15/5/2017 al 31/1/2018, provenendo prima dal Comune di Melito Porto Salvo, dove, dal: 1/02/74 al: 1/03/78, ha svolto vari incarichi, per poi “approdare” al Comune di Legnano con l’incarico di Vice Segretario Vicario dal: 3/02/86 al: 10/10/86. L’ultimo incarico in ordine di tempo è stato quello di Direttore Generale del Comune di Genova, ricoperto dal: 1/10/2018 al: 31/03/2020, dove ha dato un notevole e proficuo impulso alla ricostruzione del “Ponte Morandi”. Siamo felici, orgogliosi, fiduciosi e convinti delle straordinarie doti di Antonino Minicuci, che sarà un buon Sindaco, di cui oggi più che mai, Reggio Calabria ha bisogno, considerata la nota e catastrofica gestione amministrativa del giovane SIndaco uscente, Giuseppe Falcomatà“. Conclude Nuccio Pizzimenti.